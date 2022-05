Il prezzo di Dalbert è troppo alto per il Cagliari. L’ex Fiorentina è prossimo al ritorno alla base

Per il calciatore ex Fiorentina Dalbert Henrique, sarà con ogni probabilità il terzo prestito annuale con annesso ritorno alla base. Il brasiliano, di proprietà dell’Inter, è attualmente in forza al Cagliari, società che ha la possibilità di esercitare il diritto di riscatto. Secondo quanto si evince dal Corriere dello Sport, il cartellino del laterale, fissato a 7 milioni di €, è troppo alto per i rossoblù, sia per una questione economica, sia per le prestazioni del numero 29, mai abbastanza convincenti per una cifra del genere. Salvezza o meno, i sardi lo lasceranno tornare senza troppi problemi ad Appiano Gentile.