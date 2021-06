Il primo compito di Italiano? Recuperare il tempo perso

Habemus allenatore, finalmente! Con qualche giorno di ritardo dovuto alle problematiche sulla clausola presente nel contratto di Vincenzo Italiano con lo Spezia, la Fiorentina ha definito l’arrivo del tecnico siciliano in riva all’Arno. Presente a Firenze da ieri, l’ormai ex allenatore dei liguri sta sbrigando tutte le pratiche formali necessari per liberarsi dal contratto con il club di Platek e poter poi firmare con quello di Commisso.

Oltre agli aspetti burocratici, Italiano e la Fiorentina si sono messi fin da subito al lavoro per programmare la squadra del futuro. Anche perché il tempo perso tra il divorzio con Gattuso e l’arrivo dell’allenatore siciliano è stato tanto, probabilmente troppo. Il summit con Nicolas Burdisso, il nuovo uomo mercato viola, di quest’oggi a Villa Olmi va proprio in questa direzione: recuperare i giorni persi e pianificare la Fiorentina di Italiano, che avrà il (difficile) compito di far tornare a sorridere Firenze e i suoi tifosi dopo anni fin troppo deludenti.