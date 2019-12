Il primo compleanno da ex proprietario della Fiorentina

30 dicembre 2019. Una data che Diego Della Valle, probabilmente, si ricorderà a lungo; infatti da 17 anni a questa parte è il suo primo compleanno da ex e non più in carica, proprietario della Fiorentina.

La presidenza della famiglia marchigiana ha contraddistinto due decenni della storia del club viola, prima che arrivasse Rocco Commisso a rilevare la società e aprire così una nuova era.

DDV compie oggi 66 anni essendo nato a Sant’Elpidio a Mare in provincia di Fermo, nelle Marche. Dopo aver lasciato il calcio ora è proteso a recuperare posizioni con il suo gruppo Tod’s che non sta passando un periodo brillantissimo, ovviamente se paragonato agli anni scorsi.