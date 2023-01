Il primo (e unico?) grande colpo del mercato italiano potrebbe farlo il Milan: contatti con l’entourage di Zaniolo

In un mercato molto povero non solo per quel che riguarda la Fiorentina ma in generale tutta la Serie A, il primo (e forse l’unico) grande colpo potrebbe farlo il Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport, i rossoneri avrebbero avuto un primo approccio con l’entourage di Nicolò Zaniolo, in uscita dalla Roma.

Il Milan vorrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League, una valutazione ancora lontana dai 40 milioni richiesti dalla Roma. Da non sottovalutare però la volontà del giocatore, che sta spingendo per rimanere in Italia e gradirebbe la destinazione rossonera.