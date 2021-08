Il primo (e unico) vero test dell’estate viola: la Fiorentina dell’esordio sarà ancora tutta da scoprire

Un po’ per il mercato e un po’ per un’estate non esattamente costellata da test di prestigio, fatto sta che la Fiorentina che si presenterà all’Olimpico il prossimo 22 agosto sarà una squadra praticamente tutta da scoprire, nella sua versione sotto la guida di Italiano. I dilettanti e la Virtus Verona affrontati a Moena poco testo fanno, se paragonati alle difficoltà che arriveranno invece alla prima di campionato. E sempre poco testo farà il primo turno di Coppa Italia, contro un Cosenza appena ripescato dalla Serie C per il fallimento del Chievo e in alto mare nella costruzione della squadra. Un’estate a fari spenti sotto tutti i punti di vista dunque per la squadra viola, che però stasera affronterà l’Espanyol nel primo e forse unico vero test prestagionale, utile se non altro a soddisfare qualche curiosità su una squadra che ha cambiato poco in campo ma molto in panchina.