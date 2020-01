Il primo giorno viola di Cutrone: dal numero di maglia all’allenamento con la squadra. E contro la SPAL…

Oggi sarà il primo vero giorno da giocatore della Fiorentina per Patrick Cutrone. L’ufficialità del suo trasferimento è arrivata ieri sera e già stamattina il nuovo attaccante viola scenderà in campo con la squadra per allearsi in vista della SPAL. Il nuovo attaccante viola non vuole perdere tempo ed ha già scelto anche il numero di maglia: indosserà la numero 63 come al Milan. A riportarlo è il Corriere dello Sport – Stadio. Per quanto riguarda la sua convocazione contro i ferraresi la Fiorentina aspetta solo il transfer per il giocatore (lo scrive la Gazzetta dello Sport), che domani potrebbe partire della panchina.