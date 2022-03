Il primo nodo da sciogliere per la difesa della Fiorentina che verrà è il futuro di Nikola Milenkovic. Nell’estate del 2021, quando sembrava ormai ad un passo dall’addio, il serbo ha rinnovato per un’ulteriore stagione e tra qualche mese si ripresenterà la stessa situazione dell’anno scorso.

Nelle ultime settimane sono arrivati a vederlo da vicino diversi emissari, non ultimi quelli dello United, ma serve l’offerta giusta: al giocatore e alla Fiorentina. L’addio è possibile, ma non è matematico, specie alla luce del dietrofront di un anno fa: Milenkovic prima farà di tutto per provare a garantire ai viola una vetrina internazionale, poi si concentrerà sul resto. Lo stesso farà la Fiorentina, che affonderà il colpo soltanto quando avrà capito che il serbo dirà addio.