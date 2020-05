Il primo obiettivo? Mettere la salvezza al sicuro in tempi brevi

Il calendario della Serie A era lì che aspettava, come se fosse stato ibernato da mesi con tutto quello che è accaduto da febbraio in avanti. Aveva però solo bisogno di nuova vita. E come scrive il Corriere dello Sport, ieri gliel’hanno data finalmente, così adesso ogni partita corrisponde ad una coppia di giorni e in attesa di sapere quali di preciso la coinvolgeranno in ognuno dei dodici turni che rimangono per completare il campionato, la Fiorentina sa che ogni coppia corrisponde ad un appuntamento da non fallire. Con un’idea precisa che adesso diventa un obiettivo: ripartire forte e mettere la salvezza al sicuro in tempi brevi, se possibile brevissimi, per evitare le insidie nascoste dentro un finale (termine forse improprio: dodici partite sono quasi un terzo del percorso totale) inedito con modalità inusuali e complicate.

