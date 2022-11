Il primo passo fondamentale, ma la strada per il rientro è ancora lunga

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, è tornato in gruppo. Un primo passo fondamentale per il processo di rientro è stato compiuto da questo ragazzo che era fuori da tanto tempo. Esattamente dal 16 aprile scorso, data nella quale i viola giocarono contro il Venezia. In quel giorno è arrivato il suo grave infortunio al ginocchio sinistro: lesione del legamento crociato anteriore, del collaterale mediale e del menisco esterno.

Ora Castrovilli deve fare un ulteriore step prima di rigiocare, ovvero recuperare altri meccanismi e tornare ad una condizione accettabile. Insomma, per rivederlo in campo sarà necessario attendere il nuovo anno. Alla prima del 2023 dovrebbe essere a disposizione di Italiano che dovrà decidere, assieme allo staff medico ovviamente, come gestirlo.