Il primo passo verso un ritorno alla normalità

Un primo piccolo ma significativo passo verso il ritorno a una parvenza di normalità. Questa sera al Franchi, infatti, torneranno in tribuna coperta mille spettatori. L’ordinanza numero 86 firmata dal presidente uscente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha dettato le linee guida per consentire la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Mille spettatori all’aperto e 200 al chiuso, tutti dovranno indossare la mascherina e le società dovranno assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Col Franchi interessato anche dai lavori del Comune di Firenze per la manutenzione ( stanziato di recente oltre un milione di euro), la Fiorentina riapre così la tribuna coperta. Tra sponsor e alcuni inviti davvero speciali. Il presidente viola Rocco Commisso, infatti, ha invitato ad assistere alla gara contro la Sampdoria gli ospedali Santa Maria Annunziata, San Giovanni di Dio, Santa Maria Nuova e Piero Palagi, riservando dieci posti a ciascun presidio. Un gesto di ringraziamento ” per l’importantissimo lavoro svolto in questi mesi difficili”, come scritto dalla segreteria della presidenza della Fiorentina alle direzioni di presidio Asl. A riportarlo è La Repubblica.

