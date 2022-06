Il primo tassello

La firma e l’ufficialità sono attese nelle prossime ore, ma ormai possiamo sbrogliare il campo da ogni tipo dubbio: Vincenzo Italiano rinnoverà il contratto con la Fiorentina. Sarà il tecnico nato in Germania uno dei punti fermi della Viola che verrà.

Nonostante le difficoltà degli ultimi giorni, l’intesa è stata trovata su queste basi: contratto a 1,7 milioni di euro più bonus fino al 2024 con opzione per un’altra stagione a favore del club di Rocco Commisso. Dopo settimane difficili, adesso la Fiorentina può finalmente concentrarsi sul rafforzamento della rosa. Inutile sottolineare come il mercato dovrà essere all’altezza di una stagione in cui la squadra di Italiano affronterà tre impegni.