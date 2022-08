Il primo tassello di Jovic: Gli obiettivi del centravanti della Fiorentina. E Stojkovic si compiace della sua prestazione

La voglia di tornare protagonista e anche in fretta c’è. Luka Jovic ha cominciato la sua avventura alla Fiorentina col piede giusto, realizzando subito la prima rete all’esordio. Anche se Italiano ha sottolineato che avrebbe potuto segnare altri gol oltre a quello realizzato, la sua prova è stata convincente, specialmente nel primo tempo, quando i viola hanno giocato ad alto ritmo.

Questa è una stagione fondamentale per l’attaccante serbo, che si stava perdendo nelle retrovie del Real Madrid e che ora ha gli obiettivi di rilanciare la propria carriera (a Firenze) e conquistarsi anche un posto in Nazionale per poter partecipare ai Mondiali in Qatar.

Il CT della Serba, Stojkovic, lo ha visto all’opera, si è compiaciuto della sua prestazione e glielo ha anche detto in una cena organizzata con tutti i giocatori serbi presenti all’interno della Fiorentina. Un primo tassello nella giusta direzione è già stato messo.