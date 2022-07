Il primo test attendibile della nuova Fiorentina di Italiano

Dopo le amichevoli del ritiro di Moena, la Fiorentina è pronta per affrontare avversari di un livello più alto. A sole due settimane dalla prima partita ufficiale, l’esordio in campionato contro la Cremonese, quest’oggi la squadra di Vincenzo Italiano affronterà il Galatasaray dell’ex tecnico viola Fatih Terim.

Un’occasione per valutare a che punto sia la preparazione per la prossima stagione e l’ambientamento dei nuovi acquisti al calcio del tecnico viola. Da valutare, visto il lavoro fatto dallo stesso Italiano negli ultimi giorni e il poco impegno delle precedenti amichevoli, lo stato della fase difensiva viola. Con un occhio di riguardo per Dodò, che oggi esordirà per la prima volta con la maglia della Fiorentina.