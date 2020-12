Il problema del gol per la Fiorentina e il mercato degli attaccanti: Le soluzioni più semplici e le occasioni via Cina. Pradè si chiama fuori da un paio di situazioni

Il problema del gol resta sempre quello primario da risolvere per la Fiorentina. E per farlo il club di Commisso proverà a rivolgersi al mercato invernale.

Se su La Gazzetta dello Sport di stamani si parla di Scamacca in ottica viola, su La Nazione viene fotografata una situazione diversa; la soluzione più semplice per i gigliati sarebbe quella di prendere Caicedo della Lazio o Zaza del Torino. In entrambe le circostanze i giocatori vengono valutati circa sette milioni di euro dai rispettivi club.

C’è poi la via cinese. In prestito, la Fiorentina può davvero mettersi nella scia di El Shaarawy che sta facendo di tutto per rientrare in Italia. La questione dell’ingaggio non è da sottovalutare. Anche se sullo stipendio, pur di riprendersi la scena sul campionato italia, El Shaarawy sembrerebbe pronto a rivedere la posizione maximilionaria che gli è stata garantita in Oriente. La posizione di Pellè è da osservato speciale sul quale hanno acceso i riflettori molti club. Una cosa sembra già sufficientemente chiara: a gennaio l’attaccante ha moltissime chance di tornare in Italia. Può essere messo sotto contratto a costo zero (il suo accordo in Cina scade fra 10 giorni).

Infine ci sono Milik e Piatek. Pradè, l’altra sera, è stato chiaro e dopo aver cercato i due attaccanti in estate, adesso avrebbe deciso di chiamarsi fuori. Verità o pretattica?