“Il problema della Fiorentina è profondo. Ribery? L’ho visto svogliato, mi pare che si stia rompendo le scatole”

L’ex giocatore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, ha parlato a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina si deve appellare a Dio e al cielo. A parte gli scherzi, la cosa importante è ritrovare lo spirito, lo spogliatoio e l’atteggiamento. I giocatori mi sono sembrati lontani da quello che servirebbe in questo momento, la squadra è scollata a livello mentale. Quello che deve fare Prandelli, oltre ai miglioramenti tattici, è di compattare il gruppo. Ribery l’ho visto svogliato, mi pare che si stia rompendo le scatole. Alcuni giocatori sono stati sopravvalutati e pensano di essere già arrivati, ma questo è un discorso generale che non riguarda solo la Fiorentina. Il problema è profondo, non c’è attaccamento alla maglia e probabilmente in società manca qualcuno che fa arrivare questo messaggio ai giocatori. Chi deve rinnovare non lo fa, chi deve arrivare non arriva: evidentemente c’è sotto qualcosa. La società deve lavorare meglio, la Fiorentina deve essere un punto di arrivo o quasi e non come ora”.