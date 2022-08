Il problema lista e il ‘sacrificio’ di Rosati che può favorire il mercato della Fiorentina

L’aveva accennato Daniele Pradè in conferenza stampa e la mossa a sorpresa di ieri in qualche modo lo certifica: la Fiorentina ha più di qualche problema con la composizione delle liste per Serie A e Conference League. Di base occorrono 4 giocatori formati in Italia e 4 formati nel proprio settore giovanile e la società viola ha deciso di ‘sacrificare’ Antonio Rosati, passato da terzo portiere a vice preparatore dei portieri. Al suo posto in lista ci va Cerofolini, cresciuto appunto nel settore giovanile gigliato.

Una extrema ratio che evidenzia forse un problema che era stato sottovalutato e che di fatto impedisce da un mese alla Fiorentina di fare altre operazioni. Operazioni che si sono rese necessarie anche alla luce della gara di ieri e a questo punto uno slot in più c’è, in attesa di liberarne altri.