Il problema personale di Jovic dà la spinta a Cabral. Salta l’alternanza?

Questioni personali non rimandabili. L’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, pur essendo stato convocato regolarmente per la trasferta di Sivas, non è partito con il resto della squadra.

Un piccolo-grande contrattempo che lo costringerà a raggiungere la Turchia direttamente da Madrid dove si è dovuto recare ieri, per unirsi ai compagni nell’allenamento di rifinitura.

Un fuori programma che, molto probabilmente, costringerà Jovic a partire dalla panchina; nella logica dell’alternanza a cui stiamo assistendo, l’ex Real era il centravanti designato per il match di Conference League, ma tutto adesso è più complicato per lui ed è molto probabile che Italiano decida di far partire dall’inizio Cabral, che tra l’altro sta anche vivendo un momento magico.