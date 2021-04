Il procuratore di Vlahovic a colloquio con la Roma. L’ipotesi sul futuro

Quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic? Il serbo è in scadenza di contratto nel 2023, la Fiorentina sta provando a prolungare il contratto ma la situazione è tutt’altro che positiva per il club viola. A buttare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato ilromanista.eu, che ha raccontato di un incontro andata in scena nella giornata di venerdì 16 aprile tra la Roma e l’agente di Vlahovic. Non è la prima volta che le parti si sono incontrate. I rapporti sono buoni e c’è reciproca simpatia, oltre alla voglia di provare a fare qualcosa di positivo per il club giallorosso.

L’attaccante della Fiorentina piace moltissimo al ds della Roma, Tiago Pinto, che lo considera un giocatore già affermato e destinato a diventare un top player. Ed è al primo posto delle preferenze giallorosse per l’attaccante del futuro. Il giocatore sarebbe molto lusingato dall’interesse della Roma – si legge – e avrebbe deciso di non prolungare il contratto con il club viola. Il giocatore, sempre secondo quanto riportato da Il Romanista, sarebbe disposto anche ad arrivare alla naturale scadenza del contratto.

Da parte nostra possiamo aggiungere che quello che ci risulta è che la Fiorentina stia ancora provando a convincere Vlahovic a rinnovare il contratto. E che la partita, dunque, non sia ancora chiusa.