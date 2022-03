Il progetto del nuovo Artemio Franchi sarà svelato la prossima settimana. Due campioni della Fiorentina parteciperanno all’evento

Attraverso un comunicato, il Comune di Firenze ha reso nota la data in cui verrà rivelato il progetto vincitore per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Alla presentazione -si legge tra le righe- saranno presenti i più grandi ex del passato della Fiorentina come Batistuta e Antognoni, ma anche Malagò e Gravina. Di seguito il comunicato:

“Lunedì 7 marzo, nel salone dei Cinquecento, sarà svelato il progetto vincitore fra gli otto finalisti del concorso internazionale per la riqualificazione dello stadio Franchi di Pier Luigi Nervi e dell’area di Campo di Marte, reso possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e di Intesa Sanpaolo. La presentazione del progetto vincitore, scelto dalla commissione di esperti che hanno esaminato gli otto progetti finalisti, avverrà nel corso di una seduta pubblica (solo su inviti) del concorso internazionale. Tale iniziativa, realizzata con il sostegno di Fondazione CR Firenze, inizierà alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Città di Firenze “dirette streaming del Comune di Firenze”. Vi parteciperanno varie personalità del mondo dello sport, del calcio e del mondo viola: il direttore generale della Fiorentina Giuseppe Barone, i campioni dello scudetto 68/69, Gabriel Batistuta e Giancarlo Antognoni. Saranno presenti anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente della Figc Gabriele Gravina”.