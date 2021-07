Il programma delle amichevoli della Fiorentina durante il ritiro di Moena. Una sola squadra professionistica sulla strada dei viola

Quattro partite ma nessun avversario di rango e una sola squadra professionistica sulla strada dei viola. Definito il programma delle amichevoli che la Fiorentina disputerà durante il ritiro di Moena che si terrà dal 17 al 31 luglio prossimi.

La prima gara si giocherà contro la formazione tedesca dell’Ostermunchen (Prima categoria/Germania) martedì 20 luglio, la seconda sfida amichevole il 25 luglio contro la Polisportiva C4 di Foligno (Promozione) poi nella seconda settimana di ritiro il 29 luglio la partita contro il Levico Terme (neo promossa in Serie D) e quindi l’ultimo match del torneo venerdì 30 luglio contro la VirtusVecomp Verona (Serie C), unica squadra professionistica in questo programma.

Martedì 20 luglio 2021 – Ore 17

ACF Fiorentina vs SV Ostermünchen e.V.

Domenica 25 luglio 2021 – Ore 17

ACF Fiorentina vs Polisportiva C4 ASD

Giovedì 29 luglio 2021 – Ore 17

ACF Fiorentina vs U.S.D. Levico Terme

Venerdì 30 luglio 2021 – Ore 17

ACF Fiorentina vs Virtusvecomp Verona