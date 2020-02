Il proprietario del PSG che voleva acquistare la Fiorentina viene indagato per corruzione

Scandalo nel calcio internazionale. Il Patron del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, assieme all’ex segretario generale della Fifa, Jerome, Valcke, sono finiti nel mirino della giustizia svizzera. Secondo quanto appreso da France Football, su di loro pende l’accusa di corruzione e gestione scorretta del bando per la concessione dei diritti tv della prossima Coppa del mondo e della Confederations Cup, il torneo che si disputa un anno prima del Mondiale.

Il portale aggiunge che all’ex segretario della Fifa sarebbero stati restituiti circa 500 mila euro da lui versati a terzi per una villa in Sardegna, dopo che Al-Khelaifi l’avrebbe acquistata per conto di Valcke attraverso una società che gli appartiene. In seguito, Valcke avrebbe ricevuto da Al-Khelaifi il diritto esclusivo di godimento della villa per un periodo complessivo di 18 mesi senza per questo dover pagare una cifra tra i 900 mila euro e i 1,8 milioni.

In estate, prima dell’arrivo di Rocco Commisso, un fondo del Qatar si era avvicinato alla Fiorentina e ai Della Valle. Questo era di proprietà proprio di Nasser Al Khelaifi.