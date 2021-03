Il prossimo passo per il nuovo Franchi? Si prepara il concorsone internazionale. Firenze alla ricerca di nuovi fondi

Ma che tempi possono esserci per il nuovo Franchi? Sul Corriere Fiorentino di oggi leggiamo che il prossimo passo è il concorso internazionale di progettazione previsto per aprile prossimo e che, sempre secondo quanto riportato dalla fonte citata, ha già l’interesse di molti architetti di fama.

Non si tratterà solo di rifare lo stadio dove attualmente gioca la Fiorentina, ma gli interventi riguarderanno tutto il quartiere di Campo di Marte. Interventi per i quali, il Comune di Firenze è alla ricerca di altri finanziamenti. Il sindaco di Firenze nelle scorse settimane ha parlato di qualcosa come mezzo miliardo di euro.