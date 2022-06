Il PSG se ne vuole liberare e per la Fiorentina torna di moda un nome brasiliano

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il PSG vorrebbe sfoltire la rosa in vista del mercato estivo, per provare anche ad alleggerire il monte ingaggi. Tra i profili più indicati per l’addio al club parigino c’è quello di Rafinha, brasiliano classe 1993. Il suo nome in ottica Fiorentina era spuntato già qualche anno fa, ma poi non se ne fece di nulla.

L’importante testata giornalistica spagnola, rivela che la società viola sarebbe tornata a chiedere informazioni per lui. Sul giocatore però, in pole c’è la Real Sociedad, club nel quale Rafinha ha militato in prestito nell’ultima stagione. Da capire se la squadra iberica potrà accontentare il centrocampista sul piano economico, visto che il PSG si accontenterebbe di una percentuale sulla futura rivendita e potrebbe liberarlo quasi a zero. Su di lui anche il timido interesse del Celta Vigo.