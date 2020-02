Il punto dal centro sportivo: il siparietto Chiesa jr e Barone, Caceres che si vuole riprendere il posto e Duncan che scatta verso la titolarità. Commisso invece…

Grande via vai quest’oggi al centro sportivo della Fiorentina. Innanzitutto c’è stato un siparietto molto carino tra il fratellino di Chiesa, Lorenzo, che andava ad allenarsi, e Joe Barone che ha scherzato con la mamma del piccolo viola. Il direttore generale si è poi recato a Coverciano, insieme a Dario Dainelli, per seguire un’amichevole tra la Fiorentina under 17 e i pari età della Nazionale Italiana. Successivamente si è visto il padre di Baroni (l’allenatore Marco), ragazzo della Primavera che si è infortunato alla spalla durante il prestito al Siena. Per quanto riguarda il campo, Alfred Duncan è arruolabile per Genova ed in questo momento è addirittura in vantaggio su Benassi per giocare da titolare al Ferraris. In difesa invece, ad oggi, Caceres (rientrante) è in vantaggio su Igor mentre Cutrone su Vlahovic, per quanto riguarda l’attacco. Ultima cosa per il presidente Commisso: lunedì ripartirà mentre oggi è rientrato presto a causa di un leggero sintomo influenzale.