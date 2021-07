Il punto sul mercato: alla Fiorentina è proprio piaciuto il campionato di Zappacosta. Il centrocampo tra suggestione e stand by

La sensazione sempre più forte è che la Fiorentina farà poco o nulla durante i giorni del ritiro di Moena, d’altronde il diktat l’ha ribadito perfino Italiano: valutare la rosa e capire chi ci sta e chi no, chi vuole prendersi una rivincita e chi preferisce migrare altrove. Con annesse le situazioni contrattuali dei soliti noti, Milenkovic e Pezzella (che però sarà in vacanza fino a fine mese) in testa. Il più in partenza di tutti però resta Lirola e la società viola in quella zona potrebbe invece agire in anticipo, con Davide Zappacosta che rappresenta il candidato preferito.

Al Genoa il classe ’92 si è ritrovato, facendo una grande stagione dopo i problemi fisici di inizio campionato: ci sarebbe solo il piccolo particolare che lo ha fatto in un centrocampo a 5, mentre la Fiorentina userà il 4-3-3 ma in carriera ha giocato anche da quarto di difesa. Per il Chelsea, ancora proprietario del cartellino, non sarebbe certo un problema cederlo e neanche ad alto prezzo.

Il centrocampo invece è il reparto primariamente in stand by, dove Sensi e Zaccagni continuano ad essere osservati ma sempre con quella serenità di chi ancora non ha deciso se puntarci oppure no. Oggi intanto Zurkowski è tornato ad Empoli, dove rimarrà in prestito per un’altra stagione.