Il punto sul mercato: all’improvviso si riaccende la pista Parisi. Kokorin vola a Cipro, ma solo temporaneamente. Nastasic bloccato, Zurkowski…

Mancano poco più di 24 ore al gong finale: domani si concluderà il calciomercato estivo del 2022. La Fiorentina, già protagonista con cinque acquisti, si muove per sbloccare le ultime operazioni, soprattutto in uscita. Oggi è prevalsa l’importanza dell’impegno sul campo, alle 18:30 contro l’Udinese, e la priorità rimane la partita. Non è ancora la classica atmosfera da “mare mosso”, anche se si preannuncia un qualcosa di simile per domani.

Oggi, comunque, è stato il giorno dell’ufficialità di un’uscita: dopo oltre un anno e mezzo in viola, Aleksandr Kokorin lascia Firenze e si accasa all’Ares Limassol, a Cipro, in prestito secco. L’ingaggio sarà spartito tra le due società. L’attaccante russo, quindi, accetta la nuova avventura per avere più spazio.

A ravvivare la giornata anche sul fronte entrate, ci pensa una notizia dell’ultima ora, arrivata dalle parole di Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi (LEGGI QUI). La Fiorentina e il procuratore faranno di tutto per chiudere una trattativa uscita allo scoperto soltanto adesso e che avrebbe il sapore del colpo last-minute. La Viola, in realtà, tiene d’occhio il terzino sinistro da due anni e lo considera una promessa molto brillante. Resta da capire se la trattativa potrà concretizzarsi in un periodo così breve; c’è tempo fino a domani sera.

Intanto, Parisi non è l’unico nome in orbita Fiorentina ed Empoli. Zurkowski vuole tornare in azzurro e le due società stanno lavorando per accontentarlo e per sbloccare l’affare. L’ultima idea è un’offerta del club di Corsi da 3 milioni di € con percentuale sulla futura rivendita del 50%. Inoltre, si è momentaneamente congelata l’ipotesi di un nuovo difensore centrale: è fumata nera tra lo Spezia e Matija Nastasic, che blocca l’eventuale arrivo di nuovi acquisti. L’idea Nikolaou è meno concreta. Le idee saranno molto più chiare nelle prossime (e ultime) 24 ore, che si preannunciano scoppiettanti.