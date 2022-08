Il punto sul mercato: Barak, adesso ci siamo. Cifre e dettagli dell’operazione, che potrebbe non essere l’ultima in entrata. Tre nomi per la difesa: Faes costa troppo?

Ultimi giorni di mercato anche per la Fiorentina, che cercherà di continuare a rafforzare una rosa che giovedì saprà quante competizioni dovrà affrontare. Il nome più caldo è certamente quello di Barak, in arrivo nelle prossime ore a Firenze. Il centrocampista ceco firmerà con i Viola con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: le cifre sono di due milioni più dieci. Il prestito poi potrebbe diventare obbligo, allo scattare di determinate condizioni. Verona e Fiorentina hanno raggiunto un accordo verbale e il giocatore è atteso questa settimana tra le rive dell’Arno.

Sempre in entrata, il fronte più caldo è quello della difesa. Quarta e Nastasic non convincono come sostituti e la società sta sondando altri profili. Tra questi c’è Faes, difensore del Reims, la cui valutazione però si aggira attorno ai 15 milioni. Una cifra, forse, eccessiva per una riserva di Milenkovic e Igor. Affari più low cost potrebbero essere quelli di Denayer (svincolato) e Nikolau dello Spezia.

In uscita, resta da capire quale sarà la scelta su Kouamè. L’attaccante ivoriano ha dato buoni segnali nelle prime gare, ma il club potrebbe decidere di sacrificarlo per monetizzare. L’ex Genoa ha mercato in Inghilterra e in Germania. Altro nome attenzionato in Italia è quello di Duncan, cui, oltre all’interesse dello Spezia, si è aggiunto nelle ultime ore anche quello del Torino. Sempre a centrocampo, il futuro di Zurkowski non è stato ancora svelato. Con Bajrami che resta in attesa.