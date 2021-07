Il punto sul mercato: Barone ha dettato la linea e il ritorno dei nazionali darà una scossa al mercato. La delicata questione regista e le ultime novità su Montiel

“Prima abbiamo sempre parlato di portare la squadra alla conclusione della prima fase di ritiro, poi ci siederemo con tutto lo staff e cominceremo a parlare dei dettagli sui giocatori, dove e se si deve migliorare la squadra”. Con queste parole il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha spiegato a spiegare la strategia di mercato dei viola. Quel “se” finale ha acceso le proteste di molti tifosi che chiedono una scossa: gli scenari vissuti nelle ultimi due stagioni sono imputabili in gran parte ai giocatori presenti in ritiro, e questo immobilismo impensierisce molto i tifosi. Immobilismo molto relativo perché la Fiorentina, lo ricordiamo, ha già speso 27 milioni di euro per Nico Gonzalez e non è di certo poco.

Al termine di questa settimana torneranno anche i vari nazionali e sarà lì che cominceranno a muoversi le cose. Il primo da valutare sarà German Pezzella: l’anno scorso di questo periodo il suo entourage era alla ricerca di una squadra, adesso però il discorso potrebbe cambiare ma prima servirà un confronto con Italiano. Alla finestra resta comunque l’Atalanta che dopo l’interessamento per Pol Lirola è pronta a tuffarsi sull’argentino in caso di partenza di Romero. Per quanto riguarda il laterale spagnolo per ora la situazione è ancora in stallo: la voglia del giocatore è sempre quella di ritornare a Marsiglia anche se dal ritiro si parla di un Lirola sempre più dentro gli schemi di Italiano. Chissà se nelle prossime settimane i gigliati riusciranno a fargli cambiare parere.

Capitolo regista, tra qualche giorno tornerà in squadra anche Pulgar: il cileno nelle ultime due stagioni non ha giustificato i tanti (10) milioni spesi solo poco tempo fa dalla Fiorentina ma ha ancora un grande mercato. Complice anche un’ottima Copa America, il numero 78 viola ha molte richieste e potrebbe partire, ma anche qui prima servirà il parere del mister. In alternativa la dirigenza sta studiando il colpo: al momento le opportunità sul tavolo sono Sensi, Skhiri, l’immancabile Torreira con Ricci che potrebbe essere un’alternativa per rimpinguare un reparto che ha delle lacune.

Novità arrivano sul fronte Tofol Montiel, il giovane spagnolo quasi sicuramente non farà parte della rosa della prossima stagione. L’entourage del ragazzo ha già avuto contatti in Belgio e Spagna per trovare una squadra che faccia al caso suo, il giocatore però vuole restare in Italia per diverse ragioni e per farlo è disposto anche a scendere di categoria.