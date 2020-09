Il punto sul mercato: Chi fa concorrenza a Biraghi? Le ultime ore di Benassi. Milik resta incagliato a Napoli e Pradè ci spera…

Le ultime ore decisive, sono quelle di Marco Benassi in maglia viola: anche il suo procuratore oggi ha confermato che la trattativa con il Verona è a buon punto e le volontà sono reciproche. Dopo aver sistemato gli ultimi dettagli l’ex granata passerà alla corte di Juric, con Borja Valero che prenderà il suo posto in viola.

Un ruolo sicuramente scoperto resta quello della fascia sinistra, per diretta ammissione di Pradè: c’è solo Biraghi, che può interpretare sia il ruolo del terzino che dell’esterno a tutto campo. E la Fiorentina cerca un calciatore con le stesse caratteristiche ed uno come Luca Pellegrini sarebbe una candidatura ideale. Il suo procuratore è Mino Raiola ed il cartellino è della Juventus, sempre interessata a Chiesa: con il passare dei giorni le possibilità di inserire i due nella stessa operazione potrebbero aumentare.

Tutto stabile invece per quanto riguarda l’attacco, nel senso che ad oggi la Fiorentina partirà con Cutrone e Vlahovic, in attesa di un qualche sogno ad oggi irraggiungibile: uno degli identikit di Iachini è Arkadiusz Milik, che il Napoli sta escludendo anche dalle amichevoli, vista la sua scadenza tra un anno. E’ evidente che il costo del suo cartellino non possa assestarsi ancora sui 40 milioni ma la Roma ad oggi ha ancora Dzeko e non può affondare il colpo. Ecco perché Pradè, e la Fiorentina, in qualche modo ci sperano ancora, se a fine mercato il polacco fosse ancora incagliato a Napoli…