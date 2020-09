Il punto sul mercato: Commisso punta sui giovani e blocca il mercato in attacco. Milenkovic e Chiesa con il futuro sempre più viola

Alla vigilia dell’inizio della Serie A 2020-21 tante dichiarazioni hanno mosso le acque in casa Fiorentina. In primis quelle del presidente Rocco Commisso che ha sottolineato la sua ferma volontà di trattenere a Firenze Nikola Milenkovic con il quale non ha mai parlato di cessione. Inevitabile non parlare anche di Federico Chiesa, con la solita melodia già sentita più volte: “Parte alle giuste condizioni”. Ma di pretendenti pronte a offrire le giuste condizioni ancora nemmeno l’ombra. Il numero uno viola ha parlato anche del possibile acquisto di una punta, di fatto smentendolo e dicendo di preferire i giovani attualmente in rosa (Kouame, Vlahovic, Cutrone). Il bomber “da venti gol” almeno per il momento non arriverà.

Intervista anche per German Pezzella che ha ribadito come parlerà con la società del rinnovo e che insieme prenderanno la decisione migliore per tutti. Le promesse ai tifosi però, fanno pensare almeno a un inizio di stagione a tinte viola per il capitano della Fiorentina. Chi potrebbe andarsene in difesa è Federico Ceccherini, messo nel mirino dall’Hellas Verona.

Per quanto riguarda la situazione rinnovi sembra ormai in dirittura d’arrivo quello di Cristiano Biraghi, che la prossima settimana firmerà fino al 2024. Anche Gaetano Castrovilli si è espresso in merito a un contratto però rinnovato di recente e quindi ancora molto lungo. Non c’è fretta.

Tra i nomi che erano stati fatti in ottica Fiorentina da citare un Godin sempre più verso Cagliari, Keita Balde che domattina svolgerà le visite mediche con la Sampdoria e un Torreira sul quale sembra essersi inserito forte l’Atletico Madrid.