Il punto sul mercato: Dodò a Moena per la seconda settimana di ritiro, Dragowski frena con l’Espanyol. Fronte Milenkovic: Ramadani può fare la doppia operazione con Koulibaly

Dopo gli acquisti di Mandragora, Jovic e Gollini, il fronte entrate si è calmato. Ma solo per il momento. Il quarto approdo in viola infatti è previsto per la prossima settimana, forse lunedì prossimo e Dodò sarà un nuovo calciatore gigliato. Nessun imprevisto significativo, soltanto ancora po’ d’attesa per avere il prossimo terzino destro della Fiorentina. Sistemati gli ultimi cavilli burocratici, il giocatore sarà a Moena per la seconda settimana di ritiro.

Per quanto riguarda le uscite, è da segnalare l’interesse della Vis Pesaro per il giovane della Primavera Egharevba, ma la società viola è orientata a tenerlo. Intanto, l’avvicinamento di Koulibaly al Chelsea sta spingendo lo stesso procuratore del senegalese, Fali Ramadani, ad avvicinare Nikola Milenkovic alla coorte di Spalletti. Il centrale serbo della Fiorentina è l’oggetto del desiderio di tutte le big di Serie A, ma il club gigliato ci proverà, come già fatto l’anno scorso, a trattenerlo a Firenze.

Notizia del giorno è la brusca frenata nella trattativa tra l’Espanyol e la Fiorentina per la cessione di Dragowski. Il portiere polacco, assente anche nel ritiro di Moena, partirà sicuramente ma oggi il suo approdo a Barcellona è stato rallentato. Le due società non avrebbero trovare l’intesa né sul valore attuale dell’estremo difensore né per uno scambio con Adrià Pedrosa. L’ultima richiesta della Fiorentina, pari a cinque milioni di euro, avrebbe convinto i catalani a cambiare obiettivo.