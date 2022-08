Il punto sul mercato: dopo il Twente la firma di Barak, ma la Fiorentina vuole anche Bajrami… e offre all’Empoli un attaccante

Doveva essere la giornata di Antonin Barak, e invece probabilmente si andrà a dopo la partita con il Twente. Ciò che conta, comunque, è che l’arrivo del centrocampista ceco alla Fiorentina non sia in discussione. L’operazione si farà sulla base di un prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, più alcuni bonus legati alle prestazioni del giocatore che potranno far incassare qualche soldo in più al Verona.

Un arrivo, quello di Barak, che però non esclude Bajrami. La Fiorentina crede fortemente nelle potenzialità del giocatore dell’Empoli, tanto da giocarsi un’altra carta per arrivarci. Oltre a Zurkowski, da tempo nell’orbita azzurra, i viola hanno infatti offerto al club toscano anche Christian Kouame. Vedremo quale strada verrà percorsa, ma l’obiettivo è chiaro: la Fiorentina vuole anche Bajrami per il suo centrocampo.

Infine una piacevole ufficialità con sguardo al futuro. Quest’oggi ha firmato il suo primo contratto da professionista Lorenzo Amatucci, classe 2004 protagonista nella scorsa stagione con la Primavera di Aquilani. Il centrocampista si è legato alla Fiorentina fino al 2025, con opzione per un ulteriore anno.