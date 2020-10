Il punto sul mercato: due is meglio che one? Pradè cerca anche il colpo Faraoni. Vlahovic verso Verona ma Milik è il sogno impossibile

A caccia di esterni inevitabilmente: l’uscita di Federico Chiesa sta obbligando la Fiorentina a prendere in considerazione diverse opzioni per la fascia destra. Se sul fronte Callejon di novità non ce ne sono, con lo spagnolo che aspetta solo la chiamata definitiva, oggi Pradè è andato in forte pressing con il Verona per Marco Davide Faraoni, incontenibile la scorsa stagione nel 3-5-2 di Juric. Meglio due esterni rispetto ad uno quindi? A quel punto la Fiorentina potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi di cedere Lirola, fin qui quasi dimenticato da Iachini. Il rapporto col Verona potrebbe non finire qui però, perché la strada opposta potrebbe farla Dusan Vlahovic, in prestito ai gialloblu.

In tal caso la Fiorentina si troverebbe obbligata a pescare un altro attaccante: Arek Milik, che da Napoli farebbero partire anche velocemente verso Firenze con una proposta intorno ai 25-30 milioni, ad oggi resta utopia. Un sogno impossibile quasi, perché il polacco ambisce alla Premier League e lassù il mercato scade il 16 ottobre, ergo: lunedì sera l’attaccante potrebbe non essere costretto a scegliere la Fiorentina per evitare una stagione di sola tribuna. Ecco perché il suo connazionale Piatek resta molto più probabile come soluzione in extremis.