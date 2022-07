Il punto sul mercato: Dutu verso la Serie B, non si sblocca la questione Pulgar-Dodô. Più Juventus che Inter per Milenkovic

Non si registrano grandi novità per quanto riguarda il mercato della Fiorentina nella giornata di oggi. La dirigenza viola sta sicuramente impiegando tutte le proprie energie nella questione legata a Pulgar e Dodô. Bisogna trovare la quadra per il passaggio del cileno al Flamengo, così da liberare il posto da extracomunitario che serve per accogliere l’esterno brasiliano.

In entrata c’è poi il nome di Lo Celso, ad oggi in pole position per quanto riguarda la posizione di mezz’ala. Il Tottenham chiede almeno 20 milioni, ma potrebbe abbassare le pretese col passare del tempo visto che il giocatore comunque non rientra nel progetto. Più complicata la pista Luis Alberto per via dell’eccessiva valutazione da parte di Lotito (circa 30 milioni).

Quanto a Milenkovic, l’impressione è che si debbano attendere le mosse di Inter e Juventus. Attualmente i due club si stanno sfidando per Bremer, e probabilmente chi dei due non riuscirà a prenderlo si getterà sul difensore della Fiorentina. In ogni caso la Juve dovrà ingaggiare due giocatori nel reparto arretrato (viste le partenze di De Ligt e Chiellini), ragion per cui potrebbe rivelarsi la principale indiziata ad acquistare il cartellino di Milenkovic. Intanto si registra un’uscita praticamente certa che riguarda un giovane: Eduard Dutu, classe 2002, è a un passo dal passare alla Reggina in Serie B.