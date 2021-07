Il punto sul mercato: E’ finalmente l’anno del regista? Tra un Ricci… e l’altro. Kouame tra Tokyo e i dubbi sul futuro

Si riparte finalmente da una certezza: la Fiorentina giocherà con il 4-3-3 perché quello è il calcio che Italiano ha fatto vedere in questi anni allo Spezia. E al centro della sua squadra c’è sempre stato il regista, figura diventata quasi mitologica a Firenze dopo l’addio di Pizarro, tanto che ad oggi non esiste una figura come lui nella rosa viola. Ecco perché quella sarà quasi certamente una posizione da riempire: in tal senso libero a parametro zero c’è quel Matteo Ricci che ha accompagnato proprio Italiano nelle ultime stagioni. Una soluzione interessante magari per integrare la rosa. Romanista di nascita calcistica, classe ’94 e pretese contenute in termini di ingaggio.

E dire che di Ricci, la Fiorentina non ha mai perso di vista neanche Samuele, classe 2001, perno centrale dell’Empoli che dopo la promozione in A potrebbe anche volerlo tenere per valorizzarlo prima di pensare ad una cessione. Entrambi i Ricci sono calciatori adatti per la cabina di regia anche se a punti molto diversi di maturazione calcistica.

Grossi dubbi in uscita la Fiorentina li ha invece su Christian Kouame, deludente in questo anno e mezzo ma con un certo mercato vista anche la giovane età. Intanto l’ivoriano è stato convocato dalla sua Nazionale per l’Olimpiade di Tokyo e salterà di fatto il ritiro di Moena: una vetrina utile comunque per darne una valutazione ulteriore o per mettersi in mostra.