Il punto sul mercato: Fiorentina, ecco Sirigu. Il Leicester non molla Nico Gonzalez, ma la società viola fa muro

In arrivo il primo colpo di gennaio per la Fiorentina: sarà Salvatore Sirigu, portiere in arrivo dal Napoli in prestito secco. Nella trattativa, coinvolto anche Pierluigi Gollini, che farà il percorso inverso con la stessa formula. C’è anche l’ok dell’Atalanta, che detiene il cartellino dell’estremo difensore ex Atalanta.

Intanto il Leicester vuole proporre alla Fiorentina una nuova offerta per Nico Gonzalez, dopo che la società viola ha rifiutato la prima proposta da 34 milioni di euro. Il club di Commisso, però, sembra intenzionato a fare muro per il suo attaccante, ma molto dipenderà da quanto la squadra di Premier sarà disposta a mettere sul piatto.

L’Udinese chiude la porta a un possibile affare Beto, che la Fiorentina stava osservando per rinforzar il mercato. Si segue anche Arnautovic, ma il prezzo fatto dal Bologna è alto e i felsinei non vogliono privarsi della punta a gennaio.

Intanto oggi al Centro Sportivo si è fatto vedere il ds del Vicenza Federico Balzaretti. Nel mirino ci potrebbe essere un giovane viola. Tutti gli indizi sembrano portare a Vittorio Agostinelli.