Il punto sul mercato: il confronto tra Milenkovic e la società, spiragli per il rinnovo. Pulgar vicino alla cessione e una possibile soluzione per la vicenda Kokorin

E’ stata una giornata di novità importanti sul fronte Milenkovic. Come raccolto dalla nostra redazione, il difensore della Fiorentina ha avuto due fitti colloqui con Ramadani, Barone, Pradè e lo stesso Vincenzo Italiano. Il mister vuole ovviamente tenere Milenkovic, e ad oggi esiste la possibilità di un nuovo rinnovo del contratto da parte sua per legarsi solidamente alla maglia viola e respingere dunque la corte dell’Inter.

Possibili novità anche per quanto riguarda Pulgar. Dal Brasile emergono voci su un’offerta da parte del Flamengo pronta a essere presentata alla Fiorentina. La cessione del centrocampista cileno stavolta potrebbe essere davvero vicina, e così Dodô avrebbe la possibilità di giocare le partite ufficiali che ormai sono imminenti.

Sempre in merito alle cessioni, ogni giorno che passa avvicina un po’ di più Dragowski allo Spezia. Il portiere polacco, dopo essere stato escluso dal ritiro di Moena, non è partito neanche per la seconda fase di preparazione della Fiorentina. Il suo futuro è lontano da Firenze, salvo clamorosi colpi di scena al posto di Provedel in Liguria. Capitolo Kokorin: l’attaccante non ha alcuna intenzione di partire, ma la Fiorentina potrebbe tentare di proporgli una cifra pari a circa 2 milioni per svincolarsi.