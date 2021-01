Il punto sul mercato: Kouame, come ti cambio la vita in un giorno. Duncan allunga la lista-sfoltimenti e Pradè mette in freezer Conti

Via liberissima allo sfoltimento e anche un altro pezzo della rosa 2020/21 (e del mercato dello scorso gennaio) di fatto ha lasciato la realtà viola: si tratta di Alfred Duncan, centrocampista richiestissimo da Iachini, pagato ben 15 milioni e usato col contagocce dai due allenatori che si sono divisi il 2020 della Fiorentina. Per lui è pronta la nuova avventura a Cagliari, con la prospettiva però di tornare a Firenze dato che si tratterà di prestito con diritto di riscatto, proprio come Lirola. A lui si è aggiunto in serata anche Dalle Mura, che testerà subito un po’ di Serie B con la Reggina.

Chi invece doveva far parte di questo sfoltimento era Christian Kouame, che invece rimarrà alla Fiorentina: il gol in Coppa Italia ha dato la spinta decisiva anche allo stesso giocatore, che si era visto chiuso nelle ultime settimane. Ma lo ha dato alla società, che temendo un altro investimento disperso ha preferito toglierlo dal mercato, pur cercando però un attaccante per completare il reparto dato che Cutrone è pur sempre andato via.

E le entrate? Nessuna fretta a quanto traspare dalle intenzioni del club gigliato e lo stesso Conti può aspettare. Con il giocatore, come già detto non c’è alcun problema, resta da capire quanto la Fiorentina voglia investire su di lui e soprattutto se vorrà farlo con la spada di Damocle di un obbligo di riscatto. A destra e davanti però numericamente Prandelli avrebbe bisogno di qualcosa, la società viola sembra invece aspettare i saldi delle ultime, folli, ore: una strategia già vista ma tant’è…