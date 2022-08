Il punto sul mercato: la Juventus prepara l’assalto a Milenkovic. Lo Celso vuole il Villareal ma tiene la Fiorentina come alternativa

Un’altra giornata del mercato della Fiorentina giunge al termine. Il tema principale è sempre quello legato a Nikola Milenkovic, e per i tifosi viola non ci sono buone notizie. La Juventus, infatti, ha deciso di cedere dopo tante stagioni Daniele Rugani, il quale potrebbe tornare a Empoli. Successivamente, i bianconeri punterebbero con forza Milenkovic per rinforzare una difesa dove è già arrivato Bremer.

Sempre sul fronte uscite, dopo qualche titubanza da parte di Dragowski potrebbe invece sbloccarsi l’affare con lo Spezia. Il portiere polacco, poco convinto dell’offerta, aveva addirittura pensato di aspettare gennaio per svincolarsi ma il rischio di rimanere a bocca asciutta sarebbe stato troppo alto. Si va allora verso la chiusura della vicenda, con Dragowski che difenderà i pali dello Spezia e Provedel che passerà alla Lazio.

Capitolo centrocampo: Giovani Lo Celso è volato in Spagna per parlare con il Villareal, manifestando la propria volontà di rinnovare il prestito al club amarillo. In caso di risposta negativa, l’argentino vedrebbe proprio la Fiorentina come prima alternativa dal momento che il Tottenham non ha intenzione di puntare su di lui. Nel frattempo, parlando di giovani, è arrivata l’ufficialità del primo contratto da professionista per Michael Kayode. Il terzino classe 2004 si è legato alla Fiorentina fino al 2025 con opzione per un ulteriore anno.

Infine la vicenda Torreira, che pur non essendo più un giocatore viola continua ad interessare una parte della tifoseria. Il centrocampista uruguayano ripartirà dalla Turchia e più precisamente dal Galatasaray, la cui offerta è stata accettata dall’Arsenal. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo, mancano solo gli ultimi dettagli legati allo stipendio del calciatore.