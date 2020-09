Il punto sul mercato: la lista esuberi si libera di Dabo e la Fiorentina respira. Pradè gioca al ‘gatto col topo’ per Ricci

Il fronte cessioni è decisamente il più attivo in queste ore per la Fiorentina, con la lista esuberi che va via via perdendo i suoi iscritti: oggi l’addio, stavolta a titolo definitivo, di Bryan Dabo che è passato al Benevento. Di fatto poco più che uno scambio con il giovane classe 2003 Gentile, terzino che verrà aggregato alla Primavera di Aquilani. Nessun introito, così come per Benassi, ma un calciatore (e uno stipendio) in meno da gestire non è cosa da poco. Subito dopo toccherà ad Agudelo, direzione Genoa e poi Spezia. Non dovrebbe faticare a trovare squadra anche Saponara mentre per Cristoforo ed Eysseric la soluzione sarà un po’ più complicata.

E’ chiaro però che quando si parla di uscite stravolgi-mercato il riferimento è a Chiesa, l’unico che porterebbe davvero i soldi per mutare il volto della Fiorentina. Manteniamo qualche riserva anche su Pezzella, che però affronterà i dialoghi per il rinnovo con tutt’altro spirito.

In assenza di soluzioni in grado di far fare già oggi il salto di qualità alla Fiorentina, l’attenzione potrebbe concentrarsi sul futuro e il nome di Samuele Ricci arriva in tal senso: Pradè lo segue ma per ora non affonda il colpo, anche perché l’Empoli vuole oltre 10 milioni, un budget che potrebbe anche far comodo per un acquisto in extremis. Per questo la Fiorentina ci ha messo le mani, per poi alleggerire la presa: intanto si è fatto sotto anche il Parma ma la sensazione è che se il club decide di accelerare possa fare suo il centrocampista classe 2001.