Il punto sul mercato: la permanenza di Kouame esclude l’arrivo di Bajrami. Zurkowski comunque verso Empoli ma le condizioni potrebbero cambiare

E’ stata una giornata decisamente intensa per il mercato della Fiorentina. Ovviamente non ci sono notizie ufficiali, ma indiscrezioni importanti sul futuro di alcuni giocatori al centro dell’attenzione in queste ore. Su tutti Christian Kouame, che sembrerebbe aver deciso di rimanere a Firenze. Il giocatore si è convinto del fatto che con il calendario fitto, e vista la tendenza di Italiano a far giocare tutti o quasi, potrà trovare spazio nel reparto offensivo viola.

Di conseguenza, sarà molto difficile che arrivi Nedim Bajrami. Per adesso – scrive Gianluca Di Marzio – l’operazione è in stand-by ma restano dei dubbi sia per un problema di lista che per una questione tattica. L’impressione, infatti, è che Italiano utilizzerebbe Bajrami come esterno offensivo, ma l’esigenza non si porrebbe più con la permanenza di Kouame.

Una situazione che comunque non si riverserà su Zurkowski. Il polacco è ormai promesso sposo all’Empoli, e resta solo da capire la formula dell’operazione. Con la permanenza in viola di Kouame e se non dovesse essere inserito nell’operazione Bajrami, il club azzurro potrebbe cercare una soluzione in prestito. Per quanto riguarda la difesa resta in piedi la trattativa tra Fiorentina e Spezia per Nikolaou, con il probabile inserimento di Nastasic che andrebbe in Liguria.