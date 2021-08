Il punto sul mercato: La rumba dei bomber che parte da Lukaku… ma non coinvolge Vlahovic (per ora). Pezzella e una doppia chance a Torino

L’assalto improvviso e violento del Chelsea per Romelu Lukaku ha portato i suoi frutti e nei prossimi giorni materializzerà l’avvio di un effetto a cascata che coinvolgerà diversi attaccanti a giro per l’Europa. La Fiorentina naturalmente arriva (arriverebbe) solo in seconda o terza battuta ma qualche rischio in ottica Vlahovic c’è: l’Inter infatti sta per perdere il suo simbolo e trascinatore per una cifra monstre e di soldi da offrire per il talento serbo ne avrebbe eccome, anche se molti serviranno per rimpinguare delle casse rimaste un po’ troppo vuote. Al momento però il favorito a rimpiazzare il belga sarebbe Duvan Zapata, più esperto e meno costoso di Vlahovic, sul quale oltretutto Commisso avrebbe posto un veto… che però teoricamente c’era anche su Chiesa un anno fa. L’Atalanta invece non sarebbe certo una pretendente al classe 2000 ed anzi si sarebbe orientata su Abraham del Chelsea, a chiudere così il cerchio.

Chi invece può davvero lasciare la Fiorentina, dopo averci provato già un anno fa, è German Pezzella: il suo ciclo a Firenze sarebbe chiuso anche se poi molto dipenderà dalle proposte più o meno decise su di lui. L’occhiolino da Torino l’hanno strizzato sia la Juve che il Toro per esempio e la società viola accetterebbe di rinunciare al suo capitano per una cifra non esorbitante, vista la scadenza di contratto tra un anno, anche inferiore ai 10 milioni di euro. Le idee per rimpiazzarlo, oltre a Nastasic, si chiamano sempre Kouyatè e Rugani ma nessun affare andrà in porto finché qualcuno non uscirà dalla rosa.