Il punto sul mercato: Linea verde sì ma senza Montiel, le idee dello spagnolo. L’idea Messias che piace a Italiano ma non al Torino

A quanto pare il colpo Gonzalez è stato un po’ come l’antipasto di una cena destinata ad essere molto lunga e non necessariamente sullo stesso livello dell’argentino, inteso come costi. Nelle logiche della Fiorentina c’è una naturale valutazione che riguarda età e prezzo dei calciatori, per questo la linea cosiddetta “verde” potrebbe avere la priorità, il che non significa però che gli obiettivi debbano essere di bassa qualità.

Difficilmente però di questa linea farà parte Tofol Montiel: dopo l’assurda ultima stagione, per lo spagnolo potrebbero aprirsi finalmente le porte per un prestito. Nella sua testa però c’è solo il calcio italiano, a costo di scendere anche in Serie B.

All’attacco di Italiano in questo momento manca un esterno per completare le coppie del potenziale tridente. Tra le opzioni molto apprezzate dal tecnico viola c’è sempre quel Junior Messias che il Crotone dovrà cedere e che piacerebbe molto al Torino. I granata però non hanno affondato il colpo, aspettando lo sconto: la Fiorentina potrebbe inserirsi nei prossimi giorni, se il brasiliano venisse davvero reputato come l’interprete ideale.