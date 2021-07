Il punto sul mercato: Lirola sempre meno viola ma la Fiorentina può pescare nel lago dorato del Genk. Quanto movimento su quelle fasce difensive

La storia tra Pol Lirola e la Fiorentina sembrava poter ricominciare quando Gattuso era ancora in sella alla panchina viola ma l’avvicendamento con Italiano e la ribadita convinzione dello spagnolo di tornare al Marsiglia hanno preso il sopravvento. Il club di Longoria sta spendendo molto e potrebbe tirare fuori i soldi (12 milioni) che accontenterebbero la Fiorentina.

La quale ha orientato la sua attenzione su un possibile sostituto dalla provenienza molto intrigante: si chiama Daniel Muñoz Mejía, classe ’96, in forza anche alla Colombia ma soprattutto al Genk. Il club belga ha lanciato tantissimi talenti negli ultimi anni (Koulibaly e Milinkovic-Savic per fare due esempi della Serie A) e pescare da quelle parti spesso è sinonimo di garanzia.

Non è l’unico candidato che la società viola sta valutando però, perché dalla Spagna rilanciano un interesse anche per Javi Sanchez, 24enne del Valladolid, retrocesso dalla Liga. Molto più suggestiva per ora invece è la strada che porta ad Aaron Hickey, portato in Italia dal Bologna un anno fa: classe 2002 ma già tra i prospetti più rilevanti a livello europeo. Per strapparlo al club di Saputo però servirà ben altro che i 5 milioni prospettati finora.