Il punto sul mercato: l’ufficialità di Dodô e la presa di posizione per Igor. Parte un altro giovane, sfuma il sogno Luis Alberto

E’ stato il giorno di Dodô in casa Fiorentina. Il brasiliano è arrivato a Moena e, pochi minuti prima dell’amichevole contro il Trento, è sceso in campo per firmare il contratto davanti ai tifosi. Subito dopo la partita è arrivata anche l’ufficialità del suo acquisto, come previsto a titolo definitivo. Nella giornata di oggi si è concretizzato poi il passaggio alla Reggina di Vittorio Agostinelli, che si unisce così a Eduard Dutu e Niccolò Pierozzi.

Per quanto riguarda Milenkovic, che ha giocato da capitano l’amichevole di oggi, torna in auge l’interesse della Juventus che deve piazzare un altro colpo in difesa. In caso di partenza del serbo, per sostituirlo la Fiorentina guarda in casa Ajax e quindi a Perr Schuurs, ma torna di moda anche il nome di Andrea Cistana del Brescia. Nessun pericolo invece per Igor: l’offerta del Rennes è stata respinta e lo stesso difensore vuole rimanere a Firenze.

In fatto di mezz’ala, invece, è destinato a sfumare il sogno Luis Alberto. La Lazio sarebbe anche disposta ad abbassare le richieste pur di cederlo, ma il giocatore vuole in tutti i modi trasferirsi al Siviglia. Il club spagnolo, peraltro, sta per incassare 60 milioni dalla cessione di Koundè e quindi si lancerà subito sul centrocampista della Lazio.