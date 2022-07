Il punto sul mercato: Mandragora domani alle visite, per Dodò la distanza non è insormontabile. Jovic: quale formula per il suo approdo in viola?

Il mercato estivo è ufficialmente iniziato. E la Fiorentina ha già -ufficiosamente- battuto il primo colpo: Rolando Mandragora sarà un giocatore viola. Domani il calciatore svolgerà le visite mediche e mercoledì è atteso in città per la firma sul contratto e la presentazione alla stampa. Sul fronte Dodò, la situazione è la seguente: la distanza tra la richiesta dello Shaktar (18 milioni) e l’offerta della Fiorentina c’è. Al momento ballano 3,5 milioni di euro, la trattativa è in corso -ormai da tempo- ma l’impressione è che alla fine andrà in porto. Il giocatore è già stato convinto dalla proposta economica viola.

Per Luka Jovic, la strada è abbastanza spianata: il giocatore è convinto di venire a Firenze, ma l’intesa col Real Madrid ancora manca. La questione ruota attorno alla formula del prestito: secco o con diritto o obbligo di riscatto? Secondo quanto raccolto dalla redazione di FiorentinaNews.com, al momento l’ipotesi più accreditata è la prima. Un altro profilo seguito da Pradè è Dennis Praet, calciatore di proprietà del Leicester, sulle cui tracce c’è il Torino che vorrebbe riportarlo in granata. Infine, per quanto riguarda il prossimo portiere il nome più avanzato è quello di Gollini, su cui però va registrata anche l’incursione del Torino.

Capitolo uscite: Nikola Milenkovic è l’indiziato numero uno a lasciare la Fiorentina. Il suo contratto in scadenza tra un anno difficilmente verrà rinnovato e l’interesse delle milanesi su di lui è forte, soprattutto dell’Inter. Dragowski, poi, rimane in uscita, tanto da non dover partire nemmeno alla volta di Moena. Infine, anche Pulgar è destinato a lasciare, stavolta in maniera definitiva, il club viola.