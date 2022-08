Il punto sul mercato: Milenkovic e una fascia di capitano che potrebbe significare qualcosa. Ufficiale l’uscita in prestito di un giovane

In una giornata in cui tutte le attenzioni erano rivolte all’impegno sul campo della Fiorentina, non sono comunque mancati gli spunti di mercato. A partire proprio dall’amichevole contro il Qatar, che ha visto Nikola Milenkovic scendere in campo dal primo minuto e per di più con la fascia di capitano. La sua situazione continua a rimanere in bilico, ma i tifosi viola si augurano che questo possa essere un segnale della sua permanenza.

In caso di partenza di Milenkovic, ma forse anche qualora rimanesse, la Fiorentina vuole mettere un altro tassello in difesa. Il nome che torna di moda è quello di Andrea Cistana, classe 1997 del Brescia considerato da molti un bel prospetto. Nel pomeriggio è arrivata poi l’ufficialità del passaggio in prestito di Gabriele Gori alla Reggina.

Infine la vicenda Dragowski: la trattativa con lo Spezia resta in fase di stallo, ma una soluzione potrebbe essere trovata presto. Pur di farlo partire, infatti, la Fiorentina sarebbe disposta a pagare il 30% dell’ingaggio del portiere. Era proprio l’eccessiva richiesta sullo stipendio di Dragowski che aveva fatto tentennare lo Spezia.