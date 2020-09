Il punto sul mercato: per un Bonaventura che viene c’è un Dabo che va. Borja Valero e Piatek, la Fiorentina li mette… nel congelatore

Dopo circa 40 giorni dalla fine del campionato e a una settimana dall’inizio ufficiale del mercato la Fiorentina ha concluso la sua prima operazione in entrata con l’arrivo di Jack Bonaventura. Un centrocampista dai mille ruoli, che farà comodo e che al momento esaurisce le slot libere in mediana. Sì perché per quanto uno come Torreira possa completare a pieno il reparto, la società viola sta puntando altrove il mirino e cercando di sfoltire. E in tal senso una mano alla Fiorentina la darà il Benevento nelle prossime ore, con la definizione dell’affare Dabo. Il burkinabè passerà a titolo definitivo al club sannita.

Chi invece potrebbe diventare d’attualità, ma solo in chiusura di sessione, è Borja Valero: abbiamo già parlato della possibile operazione nostalgia, che però verrebbe concretizzata solo in caso di uscite plurime, da Cristoforo ad Agudelo (che potrebbe andare allo Spezia), da Saponara a Benassi. Lo spagnolo arriverebbe a parametro zero, come pedina di completamento.

Sia lui che Piatek però sono tenuti in stand by da Pradè, che scansiona il mercato alla ricerca di un’occasione migliore. Il nome di Milik, che ad oggi rappresenta solo un sogno, è la tipologia di nome che giustificherebbe il temporeggiamento sull’attaccante dell’Hertha Berlino.