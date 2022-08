Il punto sul mercato: poco si muove in entrata dopo la conferma di Kouamè. Kokorin, siamo finalmente ai saluti? Intanto Nastasic è richiestissimo, ma tramonta il sogno belga

L’ha ribadito anche la Fiorentina quest’oggi: il presidente Commisso è molto felice della scelta di Christian Kouamè di restare a Firenze. L’attaccante ivoriano, che aveva ricevuto diverse proposte allettanti, ha deciso di giocarsi le proprie carte con Italiano, restando a disposizione del tridente d’attacco. C’è un’operazione di mercato, infatti, che potrebbe cambiare di ruolo all’ex Genoa.

Si tratta della chiusura tra Fiorentina e Aris Limassol per Aleksandr Kokorin, escluso dal club viola dalla lista per il campionato e vicino al trasferimento a Cipro. La formula dell’operazione sarà un prestito, ma l’attaccante russo lascerà lo stesso la Toscana.

Chi invece doveva entrare è Nedim Bajrami, la cui pista però è stata raffreddata “per colpa” di Kouamè. Con la permanenza del secondo è difficile che la Fiorentina affondi per il trequartista dell’Empoli. Rimane invece in piedi la trattativa per il ritorno di Zurkowski in Azzurro.

Un altro nome sul piede di partenza è Matija Nastasic, sul quale Ramadani sta lavorando per trovare la migliore soluzione anche per la Fiorentina. Nelle scorse ore si era parlato di uno scambio con Nikolaou dello Spezia, ma il centrale serbo è richiesto anche da Cagliari e Sampdoria. Un altro che non è ancora uscito è il giovane Ferrarini, terzino destro classe 2000 che piace molto alla Reggina.

Infine, notizia di giornata è il tramonto di Wout Faes in ottica viola. Il difensore belga del Reims infatti si trasferirà in Inghilterra, alla coorte del Leicester. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche.