Il punto sul mercato: Pradè culla il sogno Amrabat… ma per il futuro. Pedro saluta Firenze mentre Duncan è in sala d’attesa

C’è chi va e c’è chi viene, o verrà. Potrebbe essere il caso quest’ultimo di Sofyan Amrabat, vero sogno di mercato della Fiorentina che però è sul taccuino di tante squadre, Napoli ed Inter in particolare. Sul marocchino la società viola può esercitare appeal nell’ottica del maggior impiego in campo e magari anche della clausola che richiede il suo entourage (intorno ai 40 milioni di euro). Ci sarebbe però anche da garantirgli uno stipendio intorno ai 2 milioni di euro e in ogni caso, il suo possibile arrivo sarebbe da posticipare alla prossima stagione, dato che Amrabat ha già giocato con due club diversi in questa stagione. La situazione dunque resta aperta ma il fatto che la Fiorentina si sia fatta avanti, con un certo successo, con l’entourage è già confortante.

Per l’immediato invece, Pradè insegue Alfred Duncan e attende che il Sassuolo ceda ed accontenti il centrocampista, deciso a sposare la causa viola. Una cifra intorno ai 12 milioni di euro potrebbe essere il punto d’incontro giusto per spostare il ghanese a Firenze e regalare finalmente un altro interprete a Iachini.

Decisiva infine la giornata di oggi per Pedro: il brasiliano lascerà la Fiorentina entro la fine della settimana, per lui si aprono le porte del Flamengo, in prestito annuale con diritto di riscatto. La società viola però dovrebbe garantirsi una sorta di recompra, per evitare rimpianti.